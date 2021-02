Les muralles i els castells gironins, a l'últim llibre de Daniel Romaní

L'escriptor i periodista Daniel Romaní ha reunit al llibre Castells de Catalunya (Viena Edicions) la història, característiques i curiositats de les 50 principals fortaleses visitables al territori català, en el qual s'inclouen nombroses fotografies dels edificis i de l'entorn. Es tracta d'una recopilació dels reportatges publicats per Romaní a l'Ara el 2019.

Alguns dels indrets que hi apareixen són els castells de Peralada, Púbol o Torroella de Montgrí; la fortalesa de Sant Ferran, a Figueres; la Ciutadella de Roses i les muralles de Girona, Besalú i Tossa de Mar. En el mapa de Catalunya s'aprecien dues zones amb concentració de castells, una d'elles l'Empordà, zona fronterera amb França, on es troben, per exemple, el de Requesens, a la Jonquera, enmig d'un bosc, i el de Figueres, un baluard immens.