Crear una obra de teatre des de zero no és gens fàcil, però és el repte que estan superant els alumnes de sisè de primària de l'escola Pia de Salt amb l'assessorament de l'actriu Rosa Gàmiz. Des del curs passat, els estudiants han començat a treballar en la creació d'un muntatge realitzant tots els passos necessaris des de generar la idea, a la creació de personatges, les disfresses i l'assaig en el marc del programa A tempo, que gestiona la Fundació Ciutat Invisible vinculada al festival Temporada Alta i que vol fer entrar les arts, i el teatre específicament, a les aules.

A dia d'avui, l'obra ja està en un moment madur i els alumnes han escrit quatre escenes i tenen els personatges assignats. L'Abdel i l'Afra són dos alumnes que pensaven que «seria més senzill» perquè ja es trobarien unes guies de com havia de ser l'obra. La realitat, però, és que Gàmiz els va animar a fer-ho tot de zero, ja que aquesta «és la clau» per aconseguir que els infants es motivin per participar en la creació teatral. «No és una història que els adults imposem», afegeix l'actiu.

Per començar, els alumnes van agafar idees a partir d'anècdotes o de coses que els agradaria explicar. L'actriu detalla que ella només va explicar-los la seva «vivència del teatre» i a partir d'aquí «servir i acompanyar» la classe en el procés de creació. Això va derivar en una història que explica com una dona de fer feines obre una maleta i es converteix en una fada que viatja pel món i descobreix coses màgiques i divertides.

La tasca de creació de noves escenes es compagina amb l'assaig del text que ja tenen. Tots els alumnes tenen assignat un personatge i un text que han d'anar memoritzant.

La professora de la classe, Núria Martín, explica que el teatre serveix per «treballar la cooperació, el treball en equip i la lingüística», perquè han de buscar la millor manera d'expressar el que volen dir.

La vessant participativa és un dels aspectes que més valoren els alumnes. L'Abdel creu que des que han començat a fer el taller, fan «més pinya» entre tota la classe i l'Afra diu que mentre assagen estan «més junts» i es relacionen més entre ells que quan estan asseguts fent classe.

El taller sempre arrenca amb l'actriu Rosa Gàmiz fent alguns exercicis per activar el cos i també per trencar el gel. A partir d'aquí, Gàmiz treu la caixa de disfresses i tothom busca la roba que li escau més pel seu personatge. Quan estan tots ben ambientats, s'asseuen per repassar el guió, com ho faria qualsevol companyia professional.

Gàmiz també incideix que el fet que el text tingui «les seves paraules» fa que se sentin més seu el projecte.

Tot i que l'objectiu és estrenar l'obra per Sant Jordi al teatre de Salt, Gàmiz assegura que no vol estar «massa pendent del resultat final» perquè el més important d'aquest taller és «el procés».