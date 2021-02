Les frases més polèmiques de Pablo Hasél

Entre els anys 2014 i 2016 Pablo Hasél va publicar 64 tuits enaltint a membres de bandes terroristes i contra la Corona, per les quals va acabar condemnat. Després de confirmar-se la condemna, Pablo Hasél es va tancar a la Universitat de Lleida amb estudiants. Dimarts al matí, els Mossos d'Esquadra van desallotjar els estudiants que s'havien atrinxerat a l'edifici i es van emportar al raper detingut.

Aquestes són les seves frases publicades més polèmiques:

"Los parásitos de los Borbones siguen de trapis con los decapitadores de los homosexuales"

"El mafioso de mierda del Rey dando lecciones desde un palacio"

"Guardia Civil torturando o disparando a emigrantes"

A més dels tuits i publicacions a les seves xarxes socials, les lletres de les seves cançons també han estat molt polèmiques. A la cançó titulada "Juan Carlos el Bobón":

"Me cago en la marca España explotadora y casposa"

"Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad igual ahora que es mayor de edad va a disparar a toda la Familia Real"

Algunes frases polèmiques de les seves cançons:

"Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar"

"¡Merece que explote el coche de Patxi López!"

"¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!"

"No me da pena tu tiro en la nuca, 'pepero'. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, 'socialisto'. Me da pena el que muere en un andamio"

"Prefiero grapos que guapos"

"Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos".

"Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos"

"Los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen"

"Quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal"

"Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen"