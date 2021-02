Els Mossos detenen el raper Pablo Hásel a la Universitat de Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut el raper Pablo Hasél en un operatiu que ha començat aquest dimarts a primera hora del matí. La detenció s'ha produït fa pocs minuts i els Mossos d'Esquadra s'han emportat Hasél enmig de crits de suport d'estudiants i altres persones que s'havien concentrat al voltant de la universitat. Els Mossos han tret un a un els estudiants que s'havien atrinxerat a l'edifici amb el raper per donar-li suport, en una tancada que va començar dilluns. Hasél està condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justifica la tancada al rectorat per evitar posar "fàcil" la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat.





?? La plataforma @LlibertatHasel ha rebut als mossos d'esquadra a cop d'extintor per evitar l'empresonament de @PabloHasel pic.twitter.com/E2ftasazsw — David Melero (@davidmelero__) February 16, 2021