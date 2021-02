En marxa l'operatiu dels Mossos per detenir el raper Pablo Hásel

Els Mossos d'Esquadra han entrat aquest dimarts a primera hora del matí al rectorat de la Universitat de Lleida per detenir el raper Pablo Hasél, tancat des d'aquest dilluns, juntament amb un grup d'estudiants que li donen suport, per protestar contra l'ordre de presó. L'operatiu dels Mossos, que ha començat abans de les 7 del matí, consta d'agents d'ordre públic, confirmen fonts del cos policial a l'ACN. El raper està condemnat a 2 anys i 9 mesos arran de dues sentències de l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justifica la tancada al rectorat per evitar posar "fàcil" la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat.