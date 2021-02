Per què entrarà a presó Pablo Hasél? Tuits, una cançó i enaltiment terrorista

Pablo Hásel entrarà a presó per una cançó i sis desenes de missatges a Twitter entre el 2014 i 2016. Pablo Rivadulla Duró (Lleida, 1988), així és com s'anomena el raper en realitat, acaba de veure com ratificaven la seva condemna, per la qual cosa el seu ingrés a la presó és imminent. Aquest divendres vencia el termini de deu dies que l'Audiència Nacional li va donar per entregar-se voluntàriament, per la qual cosa la Sala ja pot dictar ordre de detenció contra ell.





Tuits por los que van a encarcelarme en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. pic.twitter.com/chlGr77JO9 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 16, 2021

¿50 policies ferits? Aquests mercenaris de merda es mosseguen la llengua clavant hòsties i diuen que estan ferits. (23/03/2014)

Ara els antiavalots van de ploramiques quan han colpejat i torturat sempre milers i milers de persones, han desnonat patacades, etc. (25/03/2014)

Pretenen ocultar que moltes persones avui han sortit a exigir el final de la monarquia feixista i colpegen fins i tot periodistes. (30/03/2014)

Policia Nazi-onal torturant fins i tot davant de les càmeres. (30/03/2014)

¿Mates a un policia? Et busquen fins i tot sota de les pedres ¿Assassina la policia? Ni s'investiga bé. (04/04/2014)

El mafiós del Borbó de festa amb la monarquia saudita, entre els que financen l'ISIS queda tot. (02/12/2014)

Contra el terrorisme d'Estat, el barri organitzat (29/12/2015)

Volen exterminar-lo com a la seva camarada [la grapo] Isabel Aparicio. Que se sàpiga. (20/01/2016)

Un de la CUP parlant clar contra la monarquia mentre IU rient amb aquesta a la Zarzuela. (21/01/2016)

Policies que amb Franco empresonaven i que ara empresonen com jutges de l'Audiència Nazi-onal. (07/02/2016)

[L'etarra] Joseba Arregi assassinat per la policia torturant-lo. (14/02/2016)

Ada Colau no li dirà criminal al Rei per vendre armes a l'Aràbia Saudita o viure a tot luxe a costa de la misèria, criminalitza la vaga. (21/02/2016)

01.04.2016 I així va ser, la van acabar exterminant. [Adjunta una imatge amb un text de la grapo Isabel Aparicio].

Problemes amb la Justícia

per enfrontar-se a aquesta pena? Aquest jove lleidatà va ser condemnat aper delictes d'. ¿La raó? Enaltir en les seves diatribes a les xarxes socials i en la seva música el terrorisme d'ETA, els Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda. Segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de, aquí podeu consultar la cançó i alguns dels 64 tuits més importants en l'acusació contra ell:Alguns dels, càstig que l'Audiència sí que va deixar en suspens, no com ara. El 2018 va tornar a ser jutjat pel mateix delicte i un altre d'injúries a la monarquia i les forces de seguretat. Al principi va ser condemnat a dos d'anys de presó, però l'Audiència va rebaixar la pena a nou mesos, que el juny passat va ratificar el Tribunal Suprem en una sentència que va comptar amb el vot particular discrepant de dos dels cinc magistrats. En total, Hásel té quatre condemnes i una cinquena causa encara oberta.