El Sismògraf Olot aposta per una dansa més sostenible i espectacles presencials

El festival de dansa Sismògraf Olot presenta la seva tretzena edició que es farà entre el 8 i el 30 d'abril. Aquest any, des del festival es vol treballar per mantenir la seva presencialitat, tot i les restriccions sanitàries i aposta per una dansa sostenible. L'edició del 2020 es va posposar fins a la tardor a causa del confinament. Tot i així es van poder reprogramar el 80% de les propostes. Ara, treballen amb l'objectiu d'oferir dansa a l'aire lliure, amb aforaments reduïts i presencials. Per això el festival s'allargarà 23 dies i s'estendrà a una desena de municipis de la Garrotxa, més enllà d'Olot. De cara a la primavera, el públic podrà veure coreografies de l'objecte.

La 13a edició del Sismògraf Olot comença a escalfar motors per aixecar el teló el 8 d'abril. Els organitzadors prometen que la programació es basarà en la presencialitat, tot i la situació sanitària. Segons detallen en un comunicat veure en viu les arts escèniques és "cabdal" per captar-ne l'essència.

Tot i així, el festival adaptarà els escenaris a les restriccions. Tots els espais escollits seran a l'aire lliure, amb aforament reduït i limitació d'horari. A més, per reduir la mobilitat, el festival ha optat per estendre les seus a una desena de municipis de la comarca, a més d'Olot. L'objectiu és oferir propostes a tota la població per si s'aplica un nou confinament perimetral als municipis.

Aquest 2021 el Sismògraf es mourà a Mieres, les Planes d'Hostoles, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, la Canya, Sant Ferriol, Sales de Llierca i Sant Jaume de Llierca. Els espectacles es podran veure en espais municipals o estudis de creació com nyam-nyam, Can Pixola, o casa Humanhood. Per altra banda, els organitzadors han garantit que es mantindrà l'itinerari de dansa al Parc Nou.

Les propostes que inclourà el Sismògraf d'enguany giraran al voltant de les coreografies de l'objecte. La idea és transmetre que l'objecte és un cos més als que hi ha en escena. D'aquesta manera, els espectacles jugaran amb barres de ferro, gel o la vegetació, a banda dels cossos dels ballarins que es poden concebre com a objectes.

Les companyies que hi participaran seran majoritàriament locals o nacionals, tot i que també n'hi haurà tres d'internacionals. Les dificultats per viatjar per part de la majoria d'artistes d'altres països arran de la pandèmia dificulta la programació d'espectacles de fora de la frontera catalana, però tot i així aquest 2021 es mostraran tres propostes internacionals. La programació, però, es presentarà el 9 de març.

Per altra banda, la jornada de professionals es reformularà a causa de la crisi sanitària. Per una banda, hi haurà activitats virtuals a partir del 8 d'abril. Una d'elles és el llançament del projecte europeu Big Pulse Dance Europe, que està format per dotze festivals de referència a Europa. El projecte permet a petites companyies oferir les seves produccions en grans escenaris i el Sismògraf serà la primera oportunitat que aquestes vegin la llum.

Per altra banda, el festival de dansa d'Olot enregistrarà totes les produccions que es podran veure i les penjarà en un apartat a la pàgina web reservada per a professionals. D'aquesta manera, es podran veure totes les companyies i les seves propostes de forma ràpida. Per últim, el festival confia que a l'abril es permeti amb més facilitat la mobilitat laboral i per això confia en què qualsevol professional podrà assistir al festival de forma presencial.