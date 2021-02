«Wonderland», un musical pedagògic sobre gelosia, masclisme i perjudicis

L'Escola de Música Moderna de Girona estrena 'Wonderland', un musical pedagògic que gira al voltant de temes com la gelosia, el masclisme i els perjudicis. Recomanat per a majors de 12 anys, 'Wonderland' és el quart musical de producció pròpia de la Moderna i sorgeix d'un dels programes formatius amb més recorregut del centre. La cooperativa Girona Artelier, que gestiona l'escola, és qui produeix l'obra. 'Wonderland' es preveia estrenar el juny de l'any passat, però la pandèmia va obligar a posposar-lo. Ara, s'ha reprogramat per als dies 5 i 6 de març al Teatre Municipal, i també es podrà seguir en 'streaming' des de casa. Per primer cop, a més, el musical incorpora la llengua de signes catalana, que també té presència a les cançons.

'Wonderland' és el resultat artístic d'un dels programes formatius amb més recorregut de La Moderna, el Taller de musicals, en què s'ofereix una formació multidisciplinària de cant, teatre i dansa a nois i noies d'entre 12 i 17 anys. El centre educatiu està gestionat per la cooperativa de treball Girona Artelier, que adopta el rol de productora de l'espectacle.

Després dels espectacles 'On Blue' (2016), 'A Bit of Broadway' (2018) i 'Dones, el musical' (2019), 'Wonderland' és el quart dels musicals de producció pròpia que té lloc a la ciutat. En aquesta ocasió, l'espectacle tracta temes com la gelosia, el masclisme i els prejudicis a través de la consciència personal i la introspecció, i està recomanat per a majors de 12 anys.

Inicialment es preveia estrenar el juny de l'any passat, però la covid-19 va afectar-ne la producció i les funcions es van reprogramar per a aquest 2021. Ara, es podrà veure el 5 i 6 de març al Teatre Municipal. Seran dues funcions que començaran a dos quarts de vuit del vespre, amb públic i aforament limitat al 50%. Com a novetat, aquest any també hi haurà l'opció de veure el musical en directe des de casa en 'streaming', a través del canal de Youtube de La Moderna, amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli, més enllà dels confinaments perimetrals actuals marcats per la pandèmia.

El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha posat l'espectacle com "un exemple de treball transversal i inclusiu" i ha agraït "la persistència" de l'escola de música i de tot l'equip de 'Wonderland' per superar "les dificultats de la covid-19". "S'ha fet una aposta per reprogramar i no per cancel·lar; una aposta que també hem fet i seguirem fent des del govern de Girona, en favor de la cultura en tots els seus àmbits", ha remarcat.

En llengua de signes

A banda, aquesta quarta edició presenta una altra novetat important, i és que serà accessible en llengua de signes catalana. L'obra tindrà interpretació simultània durant les dues funcions presencials i, a més, gràcies a la formació impartida per la productora Multisignes, els onze nois i noies protagonistes del musical també utilitzaran aquest llenguatge per interpretar quatre cançons de l'espectacle.

Com s'ha fet en les darreres ocasions, 'Wonderland' tindrà la participació de diversos agents socials, educatius i culturals del territori. Els alumnes i les alumnes del Grau Superior de So per Audiovisuals i Espectacles de l'Escola Tècnica de l'Espectacle Casa de la Música (ETECAM) realitzaran en aquest acte el seu projecte de directe, i alumnat del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l'Escola Universitària ERAM participarà en la gravació de l'espectacle i en la seva retransmissió per 'streaming'. 'Wonderland' també comptarà amb una alumna de pràctiques del programa d'inserció laboral de la Fundació Ramon Noguera.

En aquest sentit, el regidor d'Educació i Infància, Àdam Bertran, ha destacat "la feina transversal i conjunta, no només entre administracions i entitats, sinó també entre l'educació i la cultura, perquè només així, de forma coordinada, es pot avançar i assolir objectius transformadors per a la ciutadania, un projecte de ciutat obert a tothom". "Girona ha de ser ciutat educadora en els valors cívics a temps complet, en tot moment, uns valors que garanteixin més i millors oportunitats educatives, més enllà de l'escola", ha assegurat Bertran.

La idea original i la direcció artística del projecte són de la directora de l'Escola de Música Moderna de Girona, Montserrat Cristau; la dramatúrgia i la direcció escènica són de Jordi Subirà; la direcció coreogràfica és de Paloma Solanas, de Nou Espiral, i la direcció musical és de Joel Riu. En aquesta edició, i arran de la pandèmia, la música en directe anirà a càrrec d'una banda reduïda formada per cinc professors de La Moderna.

El projecte compta amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Salt. Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar a través del web del Teatre Municipal de Girona.