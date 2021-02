Llengua de signes al nou musical de la Moderna

L'Escola de Música Moderna de Girona estrena Wonderland, un musical pedagògic que gira al voltant de temes com la gelosia, el masclisme i els perjudicis. Per primera vegada, aquesta producció pròpia de la Moderna incorpora la llengua de signes catalana, que també té presència a les cançons. La cooperativa Girona Artelier, que gestiona l'escola, és qui produeix l'obra, que s'havia d'estrenar al juny de l'any passat i que s'ha reprogramat per als dies 5 i 6 de març al Teatre Municipal de Girona. A més, també es podrà seguir en línia des de casa.