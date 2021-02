El pintor Josep Baqués, conegut per una obra pictòrica basada en el lirisme màgic, va morir el passat gener, tot i que el traspàs no ha transcendit fins ara. Baqués (Montmeló, 1931) era un habitual d'El Claustre de Girona i Figueres, on havia exposat en una desena d'ocasions i, de fet, tenia prevista una mostra a l'abril, segons fonts de la galeria.