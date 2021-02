Daft Punk se separa després d'una exitosa carrera musical de 28 anys

El grup francès de música electrònica Daft Punk ha anunciat aquest dilluns que se separa després de 28 anys, en els quals aquest duo de DJ ha estat artífex d'èxits globals com "One More Time" o "Harder, Better, Faster, Stronger".

L'anunci es va fer públic a través d'un vídeo de gairebé vuit minuts titulat "Epilogue", que constitueix en un extracte de la seva pel·lícula "Electroma" i mostra als dos membres del duo, un dels quals activa una bomba d'autodestrucció adossada a l'esquena de l'altre que explota al cap d'un minut.

Daft Punk, responsable també de títols com "Around the world" o "Da funk", estava compost per Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo, però en les seves aparicions públiques amagaven els seus rostres sota futuristes cascos de robots.

Els dos es van conèixer a l'escola el 1987 i abans de formar aquesta banda van tenir una de rock anomenada Darling.

El duo no va explicar aquest dilluns els motius de la seva separació, però el seu representant, Kathryn Frazier, va confirmar al festival de música electrònica parisenc Pitchfork que ja no estan junts, sense oferir tampoc cap detall.