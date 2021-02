L'Institut del Teatre obre una investigació per casos d'abusos

L'Institut del Teatre (IT) va emetre ahir un comunicat en què expressava la seva «més absoluta repulsa» als casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder publicats pel diari Ara. En el mateix document, l'IT afirma que té la voluntat d'aclarir-los «amb la màxima celeritat i contundència».

En aquest sentit, avui el centre obre una investigació de la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments prevista en el seu Protocol per decidir quines mesures s'han de prendre. Així, s'analitzarà «la continuïtat» com a docent de Joan Ollé, un dels noms que destapa l'article del diari Ara com a presumpte abusador. Els altres dos, Jorge Vera i Berty Tovías, ja no hi fan classe.