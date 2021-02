La Casa Masó de Girona, seleccionada com un dels espais més creatius del món

La Casa Masó de Girona ha estat escollida com un dels espais més creatius del món en un llistat publicat al llibre 'Life Meets Art. Inside the Homes of the World's Most Creative People'. Es tracta d'un recull dels espais que han resultat "més fascinants, inspiradors i únics del passat i del present" per a 250 artistes. Així ho descriu el seu autor, Sam Lubell, qui destaca la "barreja d'austeritat i vivacitat" de la Casa Masó. Lubell qualifica l'equipament gironí com un exemple de casa Noucentista i la compara amb les cases d'altres arquitectes icònics d'altres moviments artístics com ara Otto Wagnes, Le Corbusier o Norman Foster.

El llibre publicat per Phaidon Press recull les cases de diversos creadors del món artístic, ja siguin dissenyadors, arquitectes, pintors o novel·listes. De fet, en el llistat també hi apareix la Casa Dalí de Portlligat, conjuntament amb les cases d'Agatha Christie, da Vinci, Elvis Presley o Gianni Versace. Perfils molt variats i de diferents èpoques, però que Sam Lubell intenta descriure a través de la visita de les seves cases.

La majoria dels espais que apareixen a 'Life Meets Art. Inside the Homes of the World's Most Creative People' són cases museïtzades, com és el cas de l'equipament gironí. Sobre l'edifici Rafael Masó, Lubell destaca la diferència entre les dues façanes que té (una que toca al riu Onyar i l'altra al carrer de les Ballesteries). En el llibre hi ha una fotografia del menjador de la Casa Masó per il·lustrar l'espai i l'autor recomana fer el recorregut per algunes de les obres que va edificar l'arquitecte a Girona, com ara la Farinera Teixidor o la Casa de la Punxa.