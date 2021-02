Gaudir del naixement d'un nadó, malgrat la pandèmia

Aportar llum a tot allò que pot preocupar els futurs pares i mares ha tornat a ser l'objectiu de l'espai Cuídate mamá!, la jornada amb especialistes sanitaris que Fundación Corachan dedica cada any a dones gestants i les seves parelles.

El director mèdic i pediatre de Clínica Corachan, Dr. Ferran Cachadiña, va conduir la trobada, en aquesta ocasió celebrada en format virtual, com a alternativa per a la prevenció de la covid. En la seva presentació, va posar en valor «l'esforç per continuar amb l'afany divulgatiu de la Fundació Corachan i el seu suport durant el període de l'embaràs, tot i les mesures restrictives derivades de la pandèmia».

Diferents professionals de l'atenció a la salut de les gestants de la Clínica Corachan van anar abordant aspectes rellevants per dissipar dubtes o pors durant l'embaràs i en el moment del naixement d'un nadó.

Un dels temes va ser la importància del contacte pell amb pell entre la mare i el nadó i la interacció de tots dos amb la parella. Sobre això, la llevadora de la Clínica Corachan, Susana Cañizares, va explicar que «col·locar el nadó sobre el pit nu de la mare immediatament després del part afecta positivament el vincle mare-nadó, i el desenvolupament del futur adult», entre altres efectes positius.

La infermera Esther García va introduir les primeres cures del nadó, com la lactància materna, recomanada per l'OMS com alimentació exclusiva fins als 6 mesos i, fins als 2 anys, combinada amb l'alimentació complementària.

La psicopedagoga Neus Marí va remarcar la importància de les primeres interaccions, davant l'estat de vulnerabilitat de la mare i les necessitats psicoafectives de la parella. I la pediatra Marta Balart va exposar les característiques del nounat per poder gaudir més de la maternitat i paternitat. Va repassar a més els detalls de la pell al néixer pels quals no cal preocupar-se i va parlar dels petits vòmits freqüents en nadons i de com evitar-los.

Finalment, el ginecòleg Lluís Amat va esclarir dubtes sobre la pràctica de relacions sexuals i esport durant l'embaràs, activitats que -va assegurar- beneficien a les gestants i no estan contraindicades, excepte en casos com l'amenaça de part prematur o placenta prèvia, o gestacions múltiples, sobretot en l'última etapa. El ginecòleg va indicar que «el líquid seminal conté prostaglandines, un factor que pot preparar el coll de l'úter o fins i tot crear contraccions a la fi de l'embaràs que podrien millorar la situació de part».