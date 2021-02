L'Institut del Teatre aparta Joan Ollé de la docència per les denúncies d'assetjament

L'Institut del Teatre va anunciar ahir la decisió d'apartar temporalment el director teatral Joan Ollé com a professor després de les denúncies fetes públiques pel diari Ara de presumpte assetjament sexual i abús de poder. Així ho va decidir la Junta de Govern extraordinària de l'entitat, reunida ahir al matí, que també va anunciar que obrirà una investigació. Mentre la direcció es trobava reunida, un centenar d'alumnes i exalumnes es van concentrar a les portes del centre per exigir l'expulsió d'Ollé, la dimissió de Magda Puyo i l'equip directiu, així com un protocol «efectiu» de prevenció d'agressions i recolzament psicològic a les víctimes.

La Junta també va acordar «iniciar el protocol» per casos de denúncies d'assetjament, és a dir, obrir una investigació interna de la Comissió de Prevenció i Investigació d'Assetjaments. La comissió va rebre l'encàrrec d'investigar les «diverses acusacions» que recull la investigació del diari Ara i que assenyalen principalment tres professors de la casa. Puyo, en qualitat de directora general de la institució, va decidir «apartar cautelarment» Joan Ollé de les seves classes mentre es du a terme la investigació. Els altres dos professors acusats per la investigació del diari són Jorge Vera i Berty Tovías, tot i que ambdós ja no treballen al centre.

Una altra decisió de la Junta ha estat la creació d'una «oficina d'acompanyament» anònim perquè els alumnes puguin expressar «allò que potser en una aula, o directament a la direcció, no vulguin o puguin explicar». També s'organitzaran unes jornades de reflexió amb altres ens del sector.

«Amb els alumnes hem conclòs que el protocol és una eina imprescindible, però que per motius ´x', o perquè nosaltres no li hem donat la publicitat necessària, no el coneixien», va assegurar Puyo, que també va admetre que tot i els casos denunciats aquest passat diumenge a través de la premsa, des que és directora de l'Institut del Teatre només s'ha registrat una «queixa escrita» l'any 2016 envers la qual la direcció «va actuar, potser sense el resultat que s'esperava».

Coses que «no s'han fet bé»

Optimista malgrat tot, Magda Puyo va oferir «suport total a les víctimes» i va assegurar que aquesta crisi fa «més forta» la institució. «En el sentit que, si hi havia errors, ara no n'hi ha d'haver», es va explicar. La directora assumeix que hi ha coses que «no s'han fet bé» i es va mostrar trista i «frustrada» al respecte, però també amb «la força per fer-ho molt millor». Puyo va demanar no «generalitzar» algunes conductes a tota l'activitat de l'Institut del Teatre, va defensar la trajectòria de la institució i va lloar la tasca de molts professors «amb una ètica irreprotxable».

Malgrat la crida a la calma de la directora del centre, bona part de les alumnes que es van concentrar ahir al matí a les portes van apuntar que Ollé «sembla un cap de turc» i que tot plegat és «només la punta de l'iceberg» d'unes pràctiques que creuen massa generalitzades. És en aquest sentit que reclamen «responsabilitats» a l'equip directiu, «la dimissió de Magda Puyo i de part de l'equip directiu».

Entre les concentrades hi havia l'actriu i cantant del grup Roba Estesa Gemma Polo, que va recordar el seu pas per l'Institut del Teatre, on va formar el Grup d'Acció Feminista que va treballar per l'aprovació del primer protocol contra aquests casos. Al seu entendre, aleshores «se les titllava de boges i exagerades», i es va queixar que a la institució «no se n'ha fet cas fins que no ho ha publicat un mitjà».