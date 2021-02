La Mirona i el Sunset, a la segona edició del Sala Cat

La Mirona de Salt i el Sunset Jazz Club de Girona participaran en la segona edició del projecte Sala Cat, una iniciativa de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (ASACC) i el Departament de Cultura per reactivar el circuit de concerts a sales privades i donar suport i generar activitat entre els agents de la cadena de la música en directe que s'han vist afectats per la crisi de la covid-19. Sala Cat tindrà lloc a diferents sales de concerts del territori durant els mesos d'abril, maig i juny per tornar l'activitat a aquests espais de cultura que porten pràcticament sense activitat des del març del 2020. A més, aquesta edició s'obre a totes les sales de concerts catalanes que hi vulguin participar, i només han de contactar amb l'entitat prèviament.