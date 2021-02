Victòria argentina al novè Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic

El dramaturg argentí Lucas Ranzani s'ha endut el novè Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic que organitza el Temporada Alta Iberoamèrica. En una edició que s'ha pogut seguir en viu i en línia, el text Promoción de verano s'ha imposat al de la catalana Lara Díez Quintanilla, Khwam Sukh Sarmiento, que també va quedar finalista del Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta 2020.

En aquesta edició del torneig argentí, a banda de Lara Díez, també hi ha participat la dramaturga balear Mar Pla, guanyadora del Torneig de Dramatúrgia de Balears amb el text Mami-fera. Per primer cop, però, les autores dels textos en català no han pogut viatjar a Amèrica a causa de l'actual situació sanitària i han hagut de dirigir i assajar a través de Zoom amb actors argentins.

La final del torneig tanca el festival a Buenos Aires, però l'edició iberoamericana continua fins al 27 de febrer a Lima.