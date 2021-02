Antonio Orozco, Miki Núñez i Nil Moliner, caps de cartell del nou Girona Music Festival

La primera edició del Girona Music Festival comptarà amb els concerts de Nil Moliner (24 de juny), Vanesa Martín (25 de juny), Antonio Orozco (26 de juny) i Miki Núñez (27 de juny) com a caps de cartell. Es tracta d'una nova proposta musical organitzada per la promotora gironina White & Bright Live Music i tindrà com a escenari l'espai annex de l'estadi de Montilivi. L'objectiu dels promotors culturals és convertir aquest esdeveniment en la inauguració de la temporada d'estiu amb els concerts d'alguns dels noms més importants d'arreu de l'estat espanyol. El Girona Music Festival es farà entre el 23 i el 27 de juny i arrencarà amb una celebració de la revetlla de Sant Joan amb actuacions i DJ.

L'endemà serà el torn de Nil Moliner que aterrarà a Girona amb la seva 'Gira Zero' dos anys després de llançar el seu primer àlbum. La nit del divendres 25, Vanesa Martín actuarà a Montilivi presentant el seu nou disc, 'Siete veces sí'.

Antonio Orozco serà el convidat de la nit del dissabte per presentar el treball 'Aviónica'. Es tracta del primer àlbum que ha enregistrat cinc anys després del seu últim disc. La primera edició del Girona Music Festival tancarà el diumenge 27 de juny amb el català Miki Núñez que presentarà les cançons del seu segon disc 'Iceberg'.

El festival ja ha posat a la venda les entrades pels concerts anunciats. Els interessats podran comprar-les a través del web. De tota manera, els organitzadors asseguren que l'aforament previst és complint amb les restriccions sanitàries actuals i per això es podria ampliar en un futur si les mesures es relaxen. Els preus de les entrades van des dels 25 als 65 euros en funció de la zona i de l'artista.