Deu anys i seixanta llibres d'Edicions de la Ela Geminada

La gironina Edicions de la Ela Geminada arriba aquest mes de febrer als deu anys i els seixanta llibres editats amb la publicació de L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica de Walter Benjamin. Aquest assaig estètic, clau per als estudis d'humanitats, història de l'art o de cinema, és el text més conegut del filòsof alemany. Escrit l'any 1936, hi analitza la pèrdua de l'aura de l'obra de l'art a causa de la irrupció dels mitjans de reproducció tècnica com la fotografia o el cinema.

Fundada l'any 2011 per Oriol Ponsatí-Murlà i dirigida actualment per Laia Regincós Escura, Edicions de la Ela Geminada rescata llibres de fons i ha publicat autors com Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Oscar Wilde, Natalia Ginzburg o Prudenci i Aurora Bertrana. «No podem perdre de vista els clàssics, perquè ajuden a entendre el món», explica Regincós, l'actual responsable de l'editorial, que remarca la necessitat de ponderar la possibilitat de rescatar grans clàssics amb la descoberta de propostes poc conegudes.

L'editorial publica habitualment uns vuit llibres l'any, si bé els dos darrers ha reduït una mica el ritme. La pandèmia, explica, els ha obligat a endarrerir i aparcar temporalment alguns projectes, que aniran repescant a poc a poc.