Humor refregit

L'any 1993, l'actor Àngel Amieva fundava a la seva Figueres natal Capa i Espasa, companyia d'acció teatral que amb el canvi de segle s'endinsaria en la comèdia gestual amb Clak!, 13. La casa encantada o Esperando a G, uns xous que li atorgarien tant el reconeixement professional com diversos guardons nacionals i internacionals. Dissabte, un entregat i quasi ple teatre El Jardí de Figueres, va acollir la celebració d'aquestes més de dues dècades sobre els escenaris amb la representació de 20, El refrito, un «refregit» dels seus millors gags, la majoria elaborats sota l'influx de clàssics del cinema com El resplandor o La ventana indiscreta, però també sorgits de la seva última creació, Clownppelia, deliciós tête à tête amb la ballarina Estíbaliz Barroso, i d'altres inèdits, com una hilarant vacunació de superherois per la covid.

La cirereta a aquesta reeixida efemèride seria, ara, nomenar l'Àngel, el còmic pròdig figuerenc, pregoner de les pròximes fires i festes de la Santa Creu. Fer riure durant tant de temps fins avui, i encara més amb tota aquesta mar de fons, s'ho mereixen prou. De fet, a la ciutat dels detalls, els hem vist desfilar per molt menys.