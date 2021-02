Doble ració d'El Conde de Torrefiel a Olot

Des d'avui i fins diumenge Olot es capbussa en les propostes de El Conde de Torrefiel, un dels grans noms de l'escena contemporània a casa nostra. La companyia porta a Olot dues propostes, una per a adults i l'altra per a infants en el marc de l'apartat Universos creatius, una iniciativa d'aquesta temporada a la capital garrotxina per anar més enllà dels espectacles i generar relacions amb col·lectius de la ciutat.

Avui i demà oferiran al Teatre Principal Se respira en el jardín como en un bosque , pensada per a un sol espectador i actor; i dissabte i diumenge, Els protagonistes. En aquest cas, es tracta d'un recorregut sensorial per a criatures de sis a dotze anys.

A més, aquesta companyia habitual del festival Temporada Alta, també oferirà a Olot funcions especials de l'espectacle infantil per a grups escolars de la comarca i una sessió oberta a programadors d'arts escèniques per mostrar les seves propostes.