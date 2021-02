Miki Núñez i Antonio Orozco, a Montilivi pel Girona Music Festival

Miki Núñez, Antonio Orozco, Vanesa Martín i Nil Moliner formen part del cartell de la primera edició del Girona Music Festival, que se celebrarà del 23 al 27 de juny a l'espai annex de l'estadi de Montilivi. Es tracta d'una nova proposta organitzada per la promotora gironina White & Bright Live Music, que l'any passat ja va anunciar el certamen per a finals d'agost a les ribes del Ter . Finalment, però, es va cancel·lar, segons l'organització, per les recomanacions de les autoritats per la situació sanitària.

El festival arrencarà per la revetlla de Sant Joan amb actuacions, DJs i performances. L'endemà serà el torn de Nil Moliner; la nit del 25 li prendrà el relleu Vanesa Martín i Antonio Orozco actuarà el 26. Finalment, tancarà el certamen Miki Núñez el dia 27.

Al web del festival ja es poden comprar les entrades per a les actuacions de Moliner, Martín i Orozco, a uns preus que van dels 25 als 65 euros en funció de la zona i de l'artista.

Els organitzadors assenyalen que posen a la venda un aforament limitat, que en tot moment se seguiran les mesures dels protocols contra la covid que vagi establint l'administració, i que, en funció de l'evolució que en els pròxims mesos tingui la pandèmia, la capacitat del recinte podria ser ampliada.