Un centenar de daguerrotips gironins, a la Fundació Mapfre

El Centre de Fotografia KBr Fundació Mapfre acull fins al maig una mostra dedicada als orígens de la fotografia feta en col·laboració amb el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona. Es tracta de La mirada captiva, comissariada per Joan Boadas Raset i David Iglésias Franch, que inclou un centenar de daguerrotips. El fons de daguerreotips del CRDI forma, juntament amb una selecció d'utillatge del Museu del Cinema de Girona, aquesta mostra. Articulada en tres seccions ?La càmera obscura, Louis-Jacques-Mandé Daguerre i La col·lecció?, vol «concretar l'anhel que va tenir la humanitat de capturar la imatge i la voluntat de quedar fascinat per aquestes imatges», assenyala Boadas, responsable de l'arxiu municipal de Girona, que indica que els daguerrotips «expressen la voluntat de reproducció i l'accés diferent a conèixer la teva pròpia imatge i deixar-la per la prosperitat».