El MUME exposa una cinquantena d'obres sobre l'exili i la deportació

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera inaugura aquest dissabte l'exposició 'Über alles' en què es descriu l'exili i la deportació a través d'una cinquantena d'obres conceptuals. El seu autor, el lleidatà Àngel Jové, proposa una reflexió sobre la perdua de llibertat a través de quadres i d'objectes quotidians.

La instal·lació descriu l'estat emocional de les persones privades de llibertat i també evoca els pensaments, emocions i la foscor que experimenten durant el procés de l'exili o la deportació. El títol de la mostra fa referència a la lletra de l'himne d'Alemanya que va ser escrit el 1841 en què deia "Deutschland über alles" (Alemanya per sobre de tot). Es tracta d'una exposició formada per 54 obres, la majoria d'elles quadres.

En les obres pictòriques es presenta pràcticament sempre la mateixa imatge però en canvia la llum, els colors i les formes, que canvien en la foscor. És una manera conceptual d'expressar la foscor que augmenta en cada pas més que fan les persones exiliades o deportades. A més, en dues peces escultòriques es mostren objectes quotidians com ara una cadira envoltats amb filferro espinós.

El títol de la mostra fa referència a la lletra de l'himne nacional d'Alemanya 'Das Deutschlandlied' que va ser escrit l'any 1841 per Hoffmann i musicat per Joseph Haydn. En la primera estrofa de la lletra, l'himne original deia "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!" (Alemanya, Alemanya per sobre de tot, per sobre de tot el món!).