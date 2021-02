L'APdC reclama que es «depurin responsabilitats» en els presumptes casos d'assetjament a l'Institut del Teatre

La junta de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) exigeix que es "depurin totes les responsabilitats" en els "casos d'assetjament sexual i d'abús de poder comesos" a l'Institut del Teatre. A través d'un comunicat difós aquest dissabte, l'entitat ha agraït que tant la cúpula de la direcció d'Art Dramàtic com la directora de la institució, Magda Puyo, hagin dimitit. A parer seu, aquest "gest contribueix a reparar els danys ocasionats tant a les víctimes com a la reputació del centre". Amb tot, l'APdC sosté que "no n'hi ha prou" i demana al centre que obri canals perquè més víctimes i testimonis puguin denunciar per "reparar els danys ocasionats i evitar que es puguin repetir fets similars en el futur".

L'APdC ha demanat a l'Institut del Teatre que "es doti de l'assessorament expert necessari per garantir protocols de prevenció i d'actuació eficients contra les violències al centre, així com de la formació necessària a tot el seu personal per garantir un espai educatiu i laboral segur que constitueixi un exemple de bones pràctiques".

També ha reclamat que s'informi l'alumnat i a l'equip professional sobre els protocols a seguir en situacions com aquesta i que s'obri un procés de reparació de la memòria de l'entitat, oferint canals de denúncia a exalumnes i extreballadors.

Els professionals de la dansa han explicat que els "preocupa" que s'hagin produït casos similars al Conservatori Professional, al Conservatori Superior de Dansa o a altres cercles del sector educatiu o laboral de les arts escèniques. Davant d'això, l'APdC ha posat a disposició de totes les persones que ho necessitin "un servei gratuït d'acompanyament psicològic i jurídic". A més, ha detallat que treballa per oferir "un directori de serveis públics i privats de referència" per "sol·licitar atenció i informació relacionada específicament amb assetjaments, abusos i violència de gènere".