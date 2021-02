Tria final dels candidats per dirigir el Municipal de Girona

Francesc Rossell, responsable del Teatre Municipal de Girona entre els anys 1998 i 2000, encapçala la valoració de mèrits del concurs per triar la nova direcció de l'equipament gironí, vacant des de l'estiu. De la desena de candidats que es van presentar per dirigir el Teatre Municipal de Girona i rellevar Jep Sánchez, jubilat des del juliol, ja s'han escollit els cinc candidats amb millors puntuacions en l'àmbits com l'experiència professional o la formació.

A més de Rossell, a la tria final per ocupar la direcció d'Arts Escèniques de Girona hi la Susanna Lloret, de la companyia Cascai Teatre; o Elena Carmona, amb experiència al Mercat de les Flors, per exemple.

Un mes per presentar projecte

Ara tots cinc aspirants tenen un mes per presentar un projecte per al teatre gironí per als propers anys, amb una proposta de programació per un any, les línies de treball fins el 2025 o un pla de públics, entre d'altres apartats.