L'escena gastronòmica gironina i l'entorn de Cala Montjoi, protagonistes del nou anunci d'Estrella Damm

Els germans Roca (El Celler de Can Roca, Girona), Fina Puigdevall i la seva filla Martina Puigvert (Les Cols, Olot), Marc Gascons (Els Tinars, Llagostera), Albert Sastregener (Bo.Tic, Corçà), Paco Pérez (Miramar, Llançà), Quim Casellas (Casamar, Llafranc), Álex Carrera (L'Aliança 1919, Anglès), Pere Massana, (Massana, Girona), Francesc Rovira (Fonda Xesc, Gombrèn) o Xavier Sagristà (Castell Peralada, Peralada) són els protagonistes de l'escena gastronòmica gironina que apareixen en la nova campanya d'Estrella Damm. "Xefs" -així es titula l'anunci- és un manifest en suport de la restauració, un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid-19.

L'espot transcorre en l'entorn de Cala Montjoi, espai que va acollir El Bulli de Ferran Adrià, considerat un símbol de la cuina contemporània. El camí de ronda que serpenteja el litoral del Cap de Creus és la via per on una quarantena de cuiners distingits amb estrelles Michelin proclamen el seu compromís de continuar treballant amb el mateix esforç i afany d'excel·lència.

Compromís de l'alta gastronomia espanyola

La quarantena de cuiners transmeten el compromís del sector de "seguir fent les coses com les ha fet sempre, per continuar sent la gastronomia més reconeguda del món".

Dabiz Muñoz, Maca de Castro, Nandu Jubany, Rodrigo de la Calle, Adrián Quetglas, David Andrés, Romain Fornell, Silvia Hofmann, Hideki Matsuhisa, Víctor Quintillà, Albert Raurich o Xavier Sagristà són algunes de les cares conegudes que apareixen.

El passeig que protagonitzen els xefs per aquest sender al voltant de Cala Montjoi es produeix mentre reflexionen sobre la situació actual i assenten les bases que guiaran els seus propers passos: "esforç, dedicació, il·lusió i innovació", perquè com apunten Joan i Jordi Roca al final de "Xefs", "no és solament el nostre mitjà de vida, és la nostra manera de viure".

"Hem pres les mesures necessàries, i quan ens ho han demanat, hem tancat", assenyala el manifest de "Xefs" i continua: "col·laborarem amb els millors productors, treballarem de sol a sol, seguirem buscant l'excel·lència, cuidant obsessivament cada detall, amb el màxim nivell de professionalitat i dedicació. Investigarem, innovarem, crearem... Amb il·lusió, amb moltes ganes, i fent sempre autocrítica".