Nova exposició sobre l'exili i la deportació al MUME de la Jonquera

El Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera acull una nova exposició sobre l'exili i la deportació. L'artista pluridisciplinari Àngel Jové (Lleida, 1940), pioner i figura destacada de l'art conceptual català, proposa una reflexió sobre la pèrdua de llibertat en un muntatge format per cinquanta-quatre obres pictòriques i diversos objectes quotidians. La instal·lació descriu l'estat emocional de les persones privades de llibertat i n'evoca els pensaments, les emocions i la foscor que experimenten en aquesta situació.

A Über alles, Jové presenta un paisatge gairebé idèntic en totes les obres i en va variant la visió de llums, colors i formes que canvien en la foscor. La repetició d'imatges en els quadres s'acompanya de dues peces escultòriques realitzades amb objectes quotidians embolcallats amb filferro espinós.

El títol de l'exposició Über alles fa referència a la lletra de l'himne nacional alemany Das Deutschlandlied, escrit l'any 1841 per A. H. Hoffmann i musicat per Joseph Haydn. La primera estrofa de l'himne original deia «Deutschland, Deutschland über alles, / über alles in der Welt!» («Alemanya, Alemanya per sobre de tot, / sobre tot el món»).

Pioner de l'art conceptual

Reconegut com un dels pioners i representants històrics de l'art conceptual català, Jové ha reflexionat sempre al voltant de la memòria i la imatge, on accentua el concepte de la representació del buit, la malenconia i el trauma. La seva obra abraça diversos camps d'experimentació que li han valgut premis arreu de l'Estat.

La comissària de l'exposició és la directora de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis de la Universitat de Girona, Maria Josep Balsach.

Des del Museu informen que per visitar l'exposició cal tenir en compte que l'aforament del MUME és limitat, i per això es demana fer inscripció prèvia.