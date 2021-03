Ajornen el Concert a Cegues de Sant Pere de Galligants per les restriccions

Els promotors del Festival Concerts a Cegues han decidit ajornar l'actuació que s'havia de fer aquest dissabte 6 de març al claustre de Sant Pere de Galligants, a Girona. El principal motiu és que es tracta d'un edifici que és la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya a la ciutat de Girona i el Procicat no permet fer activitats dins dels museus amb les restriccions actuals. De moment, aquest és l'únic concert que suspenen temporalment, tot i que els promotors avancen que podria haver-n'hi més. La previsió és que les altres actuacions que s'havien de fer al Museu d'Història i als Banys Àrabs també caiguin si no es modifica la normativa actual.

Aquells qui ja haguessin comprat una entrada podran demanar que els tornin els diners a partir d'aquest dimarts 2 de març. Aquells qui ho prefereixin, poden guardar la seva entrada de cara a la nova data que està estudiant el festival. En aquest sentit, els organitzadors agraeixen al Museu Arqueològic de Catalunya i l'artista que havia d'actuar aquest dissabte els esforços a l'hora de trobar una nova data que els vagi bé.

De moment, ja s'han fet tres Concerts a Cegues Germà Negre, Raquel Lúa i Lluís Gavaldà amb Joan Pau Chaves. La iniciativa parteix de l'objectiu que el públic compra una entrada per un concert sense saber quin artista hi participarà. Són concerts en indrets especials, com ara la capella de Sant Jaume de Pedret o l'escola de dansa tradicional el Foment.