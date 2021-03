El festival Strenes de Girona ven més del 80% de les 10.600 entrades per l'edició del 2021

El Festival Strenes de Girona ja ha venut el 80% de les entrades que té a la venda de cara a la seva edició del 2021. Aquesta xifra representa unes 7.600 localitats respecte a les 10.600 que hi ha disponibles actualment. El festival arrencarà el 26 de març i s'allargarà fins el 2 de maig amb una trentena de concerts.

Aquest dimarts s'ha anunciat la programació del certamen musical gironí que comptarà amb els ja anunciats Oques Grasses, Stay Homas, la Pegatina o Andrea Motis. El director del festival, Xavier Pascual, ha avançat que només un 35% de les entrades venudes és de públic del Gironès, per això ha reclamat a les autoritats sanitàries que eliminin les restriccions de mobilitat per permetre que hi vagi públic d'arreu de Catalunya.