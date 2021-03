El Mot rescata el gruix de la programació del 2020 i se celebrarà en un format híbrid

Un any després, el festival Mot de Girona i Olot ha pogut preservar gairebé intacta la programació de la setena edició, que no es va celebrar per la pandèmia. Del 18 al 27 de març, una quarantena d'autors com Irene Solà, Tracy Chevalier, Manuel Baixauli o Heather Rose formaran part la proposta, que combinarà la presencialitat i la virtualitat i que per primera vegada es podrà seguir en línia per suplir les restriccions de mobilitat i aforament que afecten tant el públic com els mateixos participants.

El Mot, que va ser dels primers esdeveniments culturals a ajornar-se pel confinament del març passat, reprèn ara el fil i es centrarà, com estava previst, en la creació explicada des de la literatura. Amb la idea del collage o mosaic, el certamen està comissariat per la història de l'art Glòria Bosch Mir, que planteja una programació que integri «totes les arts que conviuen en els llibres».

Creadors relacionats amb l'art, l'arquitectura o la música formaran part de la cita per abordar la creativitat des de la perspectiva més àmplia.

Entre els participants hi ha, per exemple, Rodrigo Fresán, Ignacy Karpowicz, Lana Basta–ic, Perejaume, Maylis de Kerangal, Bernardo Atxaga o Alicia Kopf, a més dels músics Gerard Quintana i Jaume Coll Mariné o professionals de les arts escèniques com Àngels Bassas o Jordi Coca, previstos ja l'any passat, perquè excepte «tres casos molt puntuals», tothom ha mantingut el seu compromís amb el Mot, encara que en el cas d'alguns autors, sobretots els estrangers, intervindran de forma telemàtica.

Les activitats tindran lloc al Centre Cultural La Mercè de Girona, el 18, 19 i 20 de març, i a la sala El Torín d'Olot, el 25, 26 i 27 de març. Es podran seguir presencialment a les sales -amb capacitat per a unes setanta persones- amb inscripció prèvia al web del festival o bé en línia al canal de Youtube del festival. També es mantenen els ver-Mot, les trobades disteses entre autors al voltant d'un vermut, el 20 de març a Girona i el 27 a Olot.

Aquest Mot «que serà diferent» perquè «tota la nostra vida ha canviat» servirà per provar el format híbrid, una aposta que les dues directores del certamen Glòria Granell i Judit Badia no descarten mantenir més endavant, perquè facilitar la intervenció d'alguns autors i els permet obrir-se a públic de més enllà de les comarques gironines.

Amb l'objectiu també d'apropar la lectura a un públic més divers, el festival també manté elMot Ins. Prop de 300 alumnes de secundària i batxillerat de Girona i Olot hi participen per acostar-se a la literatura en primera persona d'una manera me?s lúdica i vivencial.