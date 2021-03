«Nomadland» triomfa als Globus d'Or i enfila el camí dels Oscars

Nomadland va complir amb els pronòstics que la situaven com a gran favorita dels Globus d'Or de la pandèmia, va triomfar com a millor pel·lícula dramàtica i direcció i va posar rumb fix a uns Oscar als quals arribarà clarament com la rival a batre. L'aclamada cinta de Chloé Zhao, una poètica mirada als devastadors efectes del capitalisme del segle XXI en la societat nord-americana, va compartir protagonisme amb Borat, película film secuela, la continuació de Borat (2006), premi a la millor pel·lícula còmica o musical i al millor actor còmic per Sacha Baron Cohen. El premi a la millor pel·lícula animada va ser Soul, també premiada per la banda sonora.

A ningú l'ha agafat per sorpresa l'èxit de Nomadland: va rebre el Lleó d'Or a Venècia, va aconseguir el premi del Públic a Toronto (TIFF) i ha arrasat per les distincions de la crítica als Estats Units. En aquesta estranya temporada de guardons de Hollywood, amb gales en gran mesura virtuals com la de diumenge i després d'un any de sales tancades pel coronavirus, consolida les seves opcions de cara als Oscar després de batre com a millor drama als Globus d'Or a El judici dels 7 de Chicago, potser l'aspirant que podia fer-li ombra, que es va haver de confirmar amb el reconeixement al guió. La decepció més sonada va ser la de Mank, ja que el film de David Fincher era el més nominat i no va aconseguir cap estatueta.

L'única «creu» per Nomadland va ser que Frances McDormand no va aconseguir la distinció a millor actriu dramàtica, on va donar la sorpresa Andra Day per Els Estats Units contra Billie Holiday.

En qualsevol cas, el moment més emotiu de la nit va ser per al desaparegut Chadwick Boseman, millor actor dramàtic per La madre del blues i la vídua del qual va pronunciar un punyent discurs.

Rosamund Pike va guanyar el premi a la millor actriu de comèdia o musical per I care a lot i els millors secundaris van ser Jodie Foster i Daniel Kaluuya.

Pel que fa a l'apartat televisiu, van coronar tres títols de Netflix: The Crown, Gambito de dama i Schitt's Creek. La sèrie sobre la monarquia britànica va aconseguir el premi a la millor sèrie dramàtica, intèrprets principals i actriu secundària en drama; la ficció sobre escacs va guanyar el premi a la millor minisèrie i actriu de la seva categoria i la canadenca Schitt's Creek es va fer amb el Globus d'Or a millor sèrie de comèdia i millor actriu per a Catherine O'Hara.