L'Strenes ha venut el 80% de les 10.600 entrades que ha posat a la venda

El festival Strenes de Girona ja ha venut unes 8.000 de les 10.600 localitats que ha posat a la venda per a l'edició d'enguany, cosa que representa prop del 80% del total. El director del festival, Xavi Pascual, destaca que la resposta del públic ha estat «perfecta», amb un ritme de venda d'entrades «especialment accelerat» respecte d'altres ocasions.

I és que el festival va començar a vendre entrades per als concerts d'artistes com Oques Grasses, Stay Homas o Amaral entre novembre i desembre, mesos abans del 26 de març, que és quan arrenca la programació amb un concert de Judit Neddermann. Dels quinze concerts (alguns amb doble sessió) presentats fins ahir, quan es va fer públic el cartell complet, cinc ja han exhaurit totes les localitats i quatre més estan a punt de fer-ho.

El que preocupa ara l'organització, però, són les restriccions de mobilitat, ja que en alguns concerts només un 35% de les entrades venudes és de públic del Gironès. Per això Pascual reclama que es faci efectiu un salconduit cultural per gaudir d'esdeveniments més enllà de la comarca o que s'aixequin els confinaments territorials per permetre que vingui gent de fora. «Si no és així, ens haurem de plantejar què fem amb alguns dels concerts», indica Pascual, que remarca que la pandèmia ha dinamitat dos dels ingredients necessaris per tirar endavant un festival: poder treballar amb temps i la seguretat.

«No pots fer-hi res, perquè la situació pandèmica és la que mana, però cada cop és més complicat», explica. En aquest sentit, assenyala que «pel bon moment creatiu del sector», en condicions normals podrien oferir uns 45 concerts per presentar estrenes, però que s'han «contingut» en els trenta per garantir la viabilitat del projecte.

Pel que fa al pressupost, ronda els 450.000 euros, uns 100.000 menys que en l'edició anterior, perquè s'ha previst la reducció del taquillatge -tenint en compte que l'aforament permès actualment és del 50%-, els patrocinis i l'aportació pública. L'ajut de la Diputació de Girona a l'Strenes ha crescut respecte al 2020, però encara no està clara ni l'aportació de la Generalitat ni la de l'Ajuntament de Girona, que no té el pressupost aprovat. «La nostra no és una fotografia insòlita, i estaria bé que l'apartat de les administracions no fos tan incert», diu Pascual, ja que en cas que no s'arribi als números previstos, serà l'empresa organitzadora, Promo Arts, que se n'haurà de fer càrrec.

Entre el 26 de març i el 2 de maig, el festival oferirà una trentena de concerts per presentar els nous projectes de La Pegatina, Andrea Motis, Zoo, Clara Peya, Buhos, La Casa Azul o Lildami. No podrà tirar endavant l'habitual concert sorpresa al terrat de l'oficina de turisme de la Rambla ni les actuacions a la pujada de Sant Domènec, però manté la resta d'espais (com l'Auditori, el Teatre Municipal o La Mercè), inclosos els recitals a les escales de la Catedral o la sala La Mirona, adaptada per a 250 espectadors asseguts.

També es manté, respecte a edicions anteriors, el vessant solidari del festival amb el suport a una entitat social, o l'aposta pels músics emergents amb la secció Talent Gironí.