Love of Lesbian, primer grup confirmat de la programació especial del 15è aniversari de l'Auditori de Girona

Love of Lesbian als premis enderrock de 2017 · ACN

La banda barcelonina Love of Lesbian és el primer grup confirmat de la programació especial del 15è aniversari de l'Auditori de Girona. La formació presentarà el seu nou disc 'V.E.H.N' a la Sala Montsalvatge i en primícia a les comarques gironines el 5 de juny. Les entrades per a aquesta actuació, que tenen un preu de 40 i 35 euros, es posaran a la venda aquest diumenge a les vuit del vespre a www.auditorigirona.org. L'Auditori està preparant el programa d'activitats per celebrar l'efemèride, que es farà durant el mes de juny i que es donarà a conèixer en les properes setmanes.

En el marc de la gira de presentació del nou àlbum, que els portarà a les principals ciutats de l'Estat espanyol, d'Europa, d'Amèrica del Sud i dels Estats Units, Love of Lesbian s'aturarà a Girona per presentar el seu novè disc d'estudi.

V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada) continua la línia del seu anterior treball, El poeta Halley (Warner Music, 2016), amb dotze cançons gravades a la Casamurada i Blind Records sota la producció de Ricky Falkner i Santos & Fluren.