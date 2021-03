L'art nascut arran de l'Estany de Banyoles, en un llibre

El paisatge en calma vora l'Estany de Banyoles ha inspirat artistes com Ramon Martí i Alsina, Modest Urgell o Eliseu Meifrén, i també ha estat retratat en múltiples ocasions per pintors de la zona, com Manuel Pigem, Joan de Palau o Lluís Roura. Ara un llibre d'Anna Bahí recull tota la pintura nascuda a tocar de l'Estany, entroncant-la, a més, amb la tradició del paisatgisme a Catalunya i Europa al segle XIX i principis del XX. Es tracta de Paisatge i aigua. L'art pictòric al voltant de l'estany de Banyoles, publicat per MMV Edicions i sorgit arran d'una xerrada que Bahí, artista i especialista en art, va oferir al Museu Darder de Banyoles el 2019. La bona acollida de la conferència centrada en la pintura inspirada en els estanys, i especialment en el banyolí, va ser l'impuls per a la gestació d'un llibre que explica una època en concret en què tant l'Estany de Banyoles com altres masses d'aigua, sobretot d'Itàlia, van ser motiu d'inspiració per a molts artistes catalans.

El llibre es presenta aquest dissabte a les 12 del migdia a la sala de plens de l'ajuntament de Banyoles amb la presència de l'alcalde, Miquel Noguer, i els dos prologuistes del llibre, el catedràtic de Geografia Humana Joan Nogué i el crític i col·leccionista d'art Jordi Gimferrer. A més, també hi intervindran diversos pintors del Pla de l'Estany. Les places per assistir-hi estan exhaurides, però l'editorial té previst fer una altra presentació més endavant.