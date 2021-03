«Treure la gent al carrer és fàcil, el més difícil és que torni a casa»

L'escriptor gironí Javier Cercas, que acaba de publicar un «dur al·legat» contra les elits político-econòmiques barcelonines en la seva última novel·la, Independencia, considera que «treure la gent al carrer per una utopia és fàcil, el més difícil és que torni a casa». Vint anys després de Soldats de Salamina, Cercas ha tornat a la seva casa editorial, Tusquets, amb la continuació de Terra Alta, guanyadora del Premi Planeta 2019, encara que sigui «una novel·la autònoma» dins «d'un cicle narratiu que tindrà quatre novel·les i un protagonista, el mosso d'esquadra Melchor Marín».

L'autor nascut a Extremadura reconeix que el llibre té «un títol provocador»: «M'encanta la paraula independència i m'agraden aquests títols provocatius, polisèmics, perquè es pot interpretar com a independència personal, econòmica o política».

Per a Cercas, la seva novel·la es podria resumir com la història d'«un home que busca la independència personal i econòmica de manera equivocada», en referència a Ricky Ramírez, «la contrafigura de Melchor Marín», a qui el seu pare li diu que a la vida s'acosti als bons, «el mateix que li diu la mare a Lázaro de Tormes», però interpreta que ha d'acostar-se a l'elit, als poderosos. «Els poderosos acaben utilitzant-lo i després el llencen com si fos paper higiènic», diu.

Insisteix que «no és una crònica política del procés, però sí que es pot fer una lectura política de la novel·la, perquè és al text, i el que viu Ricky Ramírez és el que li ha passat a Catalunya, on aquesta elit política va treure la gent al carrer el 2012 amb el propòsit de sortir el millor possible de la crisi econòmica, i ho van fer amb la utopia disponible, la creació d'un país nou, millor, meravellós, separat d'Espanya en el qual tots seríem feliços».

No obstant això, continua Cercas, «aquesta elit s'ha espantat», perquè «treure la gent al carrer és molt fàcil, amb el control dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, però després és molt difícil que torni a casa seva, com diu un dels personatges».

L'escriptor es confessa un «enamorat» de Melchor Marín, un tipus que ha tingut una infància dura, amb una mare prostituta, un pare desconegut, que ha crescut en un barri dur de Badalona, Sant Roc, i a qui Cercas atribueix la identitat del mosso que va abatre quatre terroristes a Cambrils. El personatge, assegura, continuarà com a protagonista en tot el cicle i, de fet, ja té molt avançada la tercera novel·la.

Si Terra Alta tenia lloc al 2021, Independencia transcorre quatre anys després, el 2025, «un futur immediat, però no distòpic» al qual va arribar per «atzar», ja que en la primera novel·la, que marca la cronologia del protagonista, va voler aprofitar narrativament els atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils.

Encara que s'hi esmenta dues vegades el coronavirus com a ressò llunyà, la pandèmia no té cap protagonisme en la història, centrada en la investigació de Melchor Marín d'una extorsió a l'alcaldessa de Barcelona, que està sotmesa a xantatge pel vídeo sexual que protagonitza.