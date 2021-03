La veterinària i escriptora María Sánchez Rodríguez, Premi FPdGi Arts i Lletres 2021

La veterinària de camp i escriptora María Sánchez Rodríguez és el nou nom propi del Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Arts i Lletres. Nascuda a Còrdova el 1989, Sánchez destaca per defensar noves formes de relació amb la terra, i traslladar-les també a la literatura. Els seus poemes s'han traduït a diversos idiomes i amb els llibres 'Cuaderno de campo', 'Tierra de mujeres' o 'Almánciga', ha obert noves narratives que posen en valor el medi rural. El veredicte del premi s'ha donat a conèixer aquest dijous durant un acte virtual, on la reina Letizia ha conversat amb premiats d'edicions anteriors. María Sánchez ha agraït el guardó i n'ha destacat "el reconeixement" que suposa a la seva tasca tant de veterinària com d'escriptora.

Un jurat d'experts, reunit aquest matí de forma telemàtica, ha destacat la tasca de María Sánchez "com a poeta, escriptora i activista en defensa de la cultura rural, i especialment, del paper oblidat de les dones al camp". A més, ha subratlla que "el seu treball com a veterinària li proporciona una profunda connexió amb el patrimoni mediambiental i social de la vida rural, que és capaç de transmetre amb una veu poètica personal i ferma".

El jurat ha estat presidit pel publicista Lluís Bassat, i integrat també pel periodista i cineasta Luis Alegre; l'artista visual Lita Cabellut; la periodista Montserrat Domínguez; el director artístic del Teatre del Liceu de Barcelona, Víctor García de Gomar; el productor de cine Luis Manso i l'arquitecta i Premi FPdGi Arts i Lletres 2015 Olga Felip, que ha actuat com a secretària del jurat.

En un missatge difós durant l'acte, i després d'anunciar-se el veredicte, María Sánchez ha agraït "el reconeixement" de la FPdGi a la seva feina. No només com a escriptora, sinó també com a veterinària de camp. "Posa en valor la cultura i el patrimoni viu que tenim en els nostres espais rurals", ha assegurat Sánchez.

Aquest any, la gira amb la qual la FPdGi promou els seus programes de transformació educativa i desenvolupament professional i dóna a conèixer els guanyadors dels seus Premis s'ha reinventat per adaptar-se a la crisi sanitària de la covid-19. La primera parada s'ha celebrat en un format 100% online i s'ha pogut seguir a la web de la Fundació i al seu canal de YouTube.

Tot i que la situació actual derivada de la pandèmia i les restriccions en mobilitat han impedit desplaçar-se a Logronyo -ciutat que ja havia d'acollir la proclamació d'aquest Premi el 2020 i que va haver de ser suspès-, la Fundació ha mantingut el seu compromís amb el govern de La Rioja de treballar conjuntament en favor del futur dels joves i les seves oportunitats.

Abans d'anunciar el nom de la guanyadora del Premi Arts i Lletres 2021, la reina Letizia ha conversat amb quatre dels joves que ja han rebut el guardó en edicions anteriors. A la xerrada hi han participat el pintor Hugo Fontela (Premi Arts i Lletres 2014), l'escriptora Elena Medel (2016), la cantant Soleá Morente (2018) i el director d'escena Rafael R. Villalobos (2019).



De la terra a la literatura

María Sánchez Rodríguez (Còrdova, 1989) és veterinària de camp i escriptora. Actualment treballa amb races autòctones en perill d'extinció, defensant altres formes de producció i de relació amb la terra. Col·labora habitualment en ràdio, mitjans digitals i de paper sobre literatura, feminisme, ramaderia extensiva i cultura i medi rural. Coordina diferents projectes, com Almáciga, un planter obert i col·lectiu de paraules en perill d'extinció dels nostres medis rurals de les diferents llengües del nostre territori.

Com a autora literària, els seus poemes han estat traduïts al portuguès, anglès, francès, romanès i polonès. Ha obtingut diferents premis, entre ells, el Premi Nacional de la Joventut de Cultura de l'Institut de la Joventut d'Espanya per haver contribuït amb la seva poesia a "isibilitzar amb caràcter modèlic i innovador la necessitat de mantenir la vida al camp". Amb els seus llibres 'Cuaderno de campo' (La Bella Varsovia, 2020), 'Tierra de mujeres' (Seix Barral, 2019) i 'Almáciga' (GeoPlaneta, 2020), l'autora ha obert noves narratives que posen en valor el medi rural.