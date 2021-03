Un concert pilot dels Love of Lesbian congregarà 5.000 persones sense distància i amb proves d'antígens

Els grans festivals de música catalans organitzaran un concert pilot el 27 de març al Sant Jordi de Love of Lesbian, amb fins a 5.000 assistents, sense distància i amb proves d'antígens. És "el segon pas" del sector cap a la represa de l'activitat després de l'assaig clínic del desembre a la Sala Apolo. El públic se sotmetrà el mateix dia a testos d'antígens i un cribratge en tres espais habilitats a les sales Apolo, Luz de Gas i Razzmatazz. Els negatius podran assistir al concert, amb mascareta ffp2. "Avui comencem la remuntada", ha proclamat el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, un dels festivals implicats, al costat del Vida, Sónar, Canet Rock o Primavera Sound, i amb la col·laboració del Govern i l'Hospital Germans Trias.

A diferència de l'experiència de la Sala Apolo del desembre, el concert del Sant Jordi no es considera un assaig clínic si no un esdeveniment "comercial" basat en la confiança que va generar aquella prova. Per això, els assistents ara no són voluntaris sinó espectadors amb entrada als quals no es farà un seguiment ni noves proves després del concert. La pista del Sant Jordi estarà "sectorialitzada" en quatre espais, i se serà curós en evitar aglomeracions a l'entrada i a la sortida. Amb llibertat de moviments i per consumir, però amb mascareta ffp2 obligatòria, el públic gaudirà d'un concert de Love of Lesbian

Els organitzadors sí que demanaran autorització per rastrejar a través del sistema púbic de salut quants dels assistents acaben sent positius en dies posteriors, per comparar-ho amb la incidència global del virus. D'altra banda, els espectadors seran de la comarca del Barcelonès, si no hi ha canvis en l'actual confinament comarcal abans del 27 de març. L'entrada pel concert en cap cas servirà de salconduit per eludir aqueta restricció a la mobilitat.

Quant a les conseqüències d'aquest concert per a l'activitat dels festivals de música estivals i les sales, els organitzadors s'han mostrat cauts. "Aquest no és el model definitiu, i segurament d'aquí a l'estiu ens tocarà fer més proves. Però treballem amb la idea de recuperar activitat de cara l'estiu, entenent la diversitat de festivals existents", ha exposat Jordi Herreruela, del Festival Cruïlla.

"Avui comencem la remuntada, però una remuntada basada en el rigor i la feina", ha proclamat. Com Herreruela, el director del Vida, Daniel Poveda, ha valorat aquest com "un gran pas endavant i una primera pedra", també en la línia de treball conjunt d'un sector molt afectat per la crisi del coronavirus.

Un "segon pas"

Investigadors de la Fundació de la Lluita contra la Sida i de l'Hospital Germans Trias, que assessora i participa en aquesta prova, han coincidit que la prèvia de la Sala Apolo va ser "un èxit" que fa possible aquest segon experiment. Allò "va obrir

va obrir un camí per fer festivals i concerts amb major aforament i distància de seguretat", ha convingut des del Primavera Sound Alberto Guijarro, part implicada en aquell assaig clínic.

En la presentació de la iniciativa dels Festivals per la Cultura Segura hi ha participat també la Consellera de Salut, Alba Vergés, la Consellera de Cultura, Àngels Ponsa, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com els directors de tots els festivals i associacions implicades.

Vergés ha "saludat" la iniciativa, però ha insistit a demanar "prudència". La consellera ha recordat que "encara tenim" la pandèmia, alhora que ha admès que amb l'avanç del procés de vacunació i les "noves proves diagnòstiques" "permeten fer aquesta segona prova".

De la seva banda, Àngels Ponsa ha manifestat que aquest projecte "és part de la solució postpandèmica" i que ajuda a "veure la llum al final del túnel". A més, Ponsa ha tret pit i ha dit que la iniciativa situa Catalunya "en el marc mundial", i com a referència de la gestió cultural duran la pandèmia. Finalment, la consellera ha remarcat que l'experiència beneficiarà no només el món de la cultura sinó també altres sectors econòmics que apleguin grans volums de gent. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també s'ha felicitat de la iniciativa, convençuda que es farà "amb seguretat", i s'ha mostrat orgullosa que Barcelona hagi estat "pionera" ja prèviament amb el manteniment de festivals municipals com el Grec i la Mercè.

El concert i tot el que l'envolta tindrà un cost de 200.000 euros, dels quals entre 80.000 i 90.000 euros es finançaran amb la venda d'entrada. La resta, és la inversió a fons perdut que fan els festivals i entitats participants en la iniciativa.