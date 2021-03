Quan Dalí encara no portava bigoti Quan Dalí encara no portava bigoti

Imatges de Salvador Dalí al costat dels pares i la seva germana Anna Maria, la revista que escrivia amb els seus companys de classe o una joguina tan especial, Don Osito Marquina, que rebia correspondència de Lorca són alguns dels elements més destacats d'una exposició que s'inaugura avui al Museu del Joguet de Figueres i que repassa la infància i joventut de l'artista. Fins l'11 de setembre, Els vint primers anys de Salvador Dalí. Àlbum familiar mostra els seus primers treballs i la seva quotidianitat familiar, fixant-se en els personatges que el van marcar en aquella època, incloent-hi el seu germà mort i amics més propers.

Perquè, tot i que no hi ha indicis que la família Dalí-Domènech tingués un àlbum de fotografies, el nombre important d'imatges que se'n conserven indiquen que els agradava retratar-se a les cases dels fotògrafs professionals de Figueres i Barcelona. També hi ha, fet poc habitual llavors, fotografies fetes per amics.

A partir d'aquestes fotos procedents de diversos arxius de la família i de les amistats del cercle més íntim, la mostra recorre l'etapa primerenca del figuerenc, reprenent l'exposició que es va fer durant el seu centenari el 2004, que es va exhibir també a Barcelona i en format reduït a Venècia.

Entre els elements exposats hi ha també imatges de com eren Figueres i Cadaqués en aquells anys i documentació sobre les seves primeres exposicions i col·laboracions editorials en les publicacions locals de l'època, com la revista Studium, que va crear el 1919 amb altres companys de l'Institut de Segon Ensenyament de Figueres i que només va durar un curs escolar.

Un dels apartats està dedicat a Don Osito Marquina, el joguet més estimat pels germans Dalí i que va ser batejat així per Federico García Lorca, que li escrivia cartes i postals.