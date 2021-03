El silenci centra el nou cicle NanoArts de CaixaForum

CaixaForum Girona enceta una nova edició del cicle NanoArts i durant dos dissabtes seguits convida les famílies a experimentar i crear a partir del concepte de silenci. El cicle s'estrena demà amb dos tallers: Ssst...Escolta!, a càrrec de Sandra Partera, pintora i artista multidisciplinària i Cristina Checa i Eloi Caballé, artistes sonors i El bosc del silenci de la mà de Darío Zeruto, arquitecte del paper, plec i tall; i el segon dissabte hi ha previst Trencar el silenci amb la il·lustradora Clara Tanit, i So i silenci, del dissenyador i creador digital Àlex Posada.

A més dels dos tallers, cada dissabte hi haurà una projecció cinematogràfica. Demà es projectarà una selecció de curtmetratges txecs contemporanis i el dia 13 hi haurà un cicle sobre el cinema mut per descobrir l'univers de Harold Lloyd.

En totes les activitats s'aplicaran les mesures preventives previstes per les autoritats sanitàries.