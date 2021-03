Guia de la gala dels premis Goya 2021

Els Premis Goya 2021 celebraran la seva gala aquesta nit en el teatre Soho CaixaBank de Màlaga --una gala "dels covid" marcada tant per la incertesa de celebrar un gran esdeveniment en pandèmia com per la decisió de comptar amb participació telemàtica dels nominats. A continuació et presentem les 10 claus de la cerimònia que transmet RTVE:

Qui presenta la gala dels premis Goya 2021? L'actor Antonio Banderas i la periodista María Casado agafen el relleu del tàndem Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, conductors de la cerimònia les dues últimes edicions. La cerimònia se celebra al teatre Soho CaixaBank de Màlaga.

Com puc veure la cerimònia? RTVE transmet en directe a partir de les 22.00 hores la cerimònia de la 35a edició dels premis Goya.

Com serà la gala? Adaptada als temps del coronavirus. A l'escenari hi haurà els presentadors i hi haurà actuacions, però els nominats seran a casa seva (o on vulguin) i s'hi connectaran per via telemàtica.

Qui participarà al xou?

Aitana i Vanesa Martín són les dues cantants més destacades, tot i que es desconeix quines cançons interpretaran. És difícil que ofereixin un moment còsmic com el que va regalar Rosalía a la gala del 2019 amb la interpretació de 'Me quedo contigo', de Los Chunguitos.

Què és l''efecte Banderas'? L'Acadèmia de Cine Espanyol ha anunciat connexions amb la plana major dels actors de Hollywood, cortesia de les connexions d'Antonio Banderas. De Robert de Niro a Helen Mirren.

Qui rebrà el Goya d'Honor? L'actriu Ángela Molina, nom llegendari del cine espanyol.

Quina és la pel·lícula amb més nominacions d'aquesta edició dels Goya?

El drama sobre l'emigració i les barreres entre l'Àfrica i Europa 'Adu', amb 13 nominacions; entre les quals, la de millor pel·lícula i millor director per a Salvador Calvo.



Quantes dones estan nominades aquest any a la millor direcció?

Any, al cap i a la fi, de paritat: un total de quatre, dels vuit candidats de les dues categories existents: millor direcció i millor direcció novella. En millor direcció novella, Pilar Palomero surt com a favorita per 'Las niñas'.