Troben un pati enllosat del segle I dC al Pla de l'Horta

Els arqueòlegs han trobat part d'un pati enllosat del segle I després de Crist a la zona de producció de la vil·la romana del Pla de l'Horta, a Sarrià de Ter. L'última campanya d'excavacions feta per professionals vinculats a la Universitat de Girona, centrada en la zona nord, ha permès trobar un pati que estava envoltat per dipòsits i altres estances destinades a producció. El paviment estava format per grans blocs de pedra nummulítica de tipus granític.

La directora de l'excavació, Ana Costa, destaca que «no és habitual» trobar un pati enllosat com aquest a les àrees de producció d'una vil·la romana. Cosa que, de retruc, confirma la importància que va tenir la del Pla de l'Horta, perquè segurament el paviment era perquè havia de suportar el pes dels grans carros que hi arribaven o sortien carregats amb productes del camp.

En paral·lel, la campanya també ha deixat al descobert un gran atuell de terrissa –un dolium- per emmagatzemar aliments. Està situat a l'extrem d'una de les habitacions i, com se solia fer a l'època, tres quartes parts estaven enfonsades per sota el nivell de terra. S'hi han trobat esquelles i ossos d'animals que els esclaus hi van llençar al segle IV dC, quan la vil·la romana es va abandonar.

Costa concreta que el seu estudi permetrà conèixer tant la flora com el paisatge de l'època, i també «saber com s'alimentaven els residents en aquest moment final».