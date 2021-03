Els bisbalencs Fetus reivindiquen en clau de punk el llegat de Jaume Arnella

Sota, cavall i rei (Bankrobber, 2021) és el títol del tercer treball del trio bisbalenc Fetus. Un àlbum en el qual la banda de punk rock aposta per revisitar, a la seva manera, l'extens catàleg del folklorista Jaume Arnella, cofundador d'El Grup de Folk, tot recuperant temes propis i versions com Sé que venen pels camins, És ara, amics, és ara o Romanço d'en Quico Sabaté. Deu talls que mantenen l'essència folk del cantautor, però que el trio s'ha acabat fent seus en un disc amb caràtula inspirada en Cançons de vi i de taverna (Edigsa, 1976), obra de l'il·lustrador Roger Peláez.

«Després dels primers discos amb temes propis, volíem enriquir el projecte. Em trobava una mica cansat de parlar sempre del mateix, especialment després de Terra Cuita. Un dia anàvem a tocar a Lleida i escoltant un recopilatori de l'Òscar Dalmau va sonar La timba de les cartes d'en Jaume Arnella. A partir d'aquell moment vam començar a entrar en el seu univers» comenta Adrià Cortadellas, veu i guitarra del grup, que també compta amb Telm Terradas com a baixista i Adrià Jiménez a la bateria, sobre l'origen d'aquesta nova aventura.

Al seu torn, Terradas explica que, tot i haver escoltat les cançons d'Arnella de petit a casa seva a través del seu pare, per encarar el repte de fer un disc de versions seves han hagut d'escoltar-lo com mai abans. «Hem hagut de fer un exercici d'estil. Ha estat una tasca no només d'adaptar els temes sinó també d'escoltar-los moltes vegades i també d'endinsar-nos en tots els artistes d'aquella generació de la música folk catalana» explica el baixista. «Fa un parell d'anys que l'Arnella és l'artista més escoltat del meu Spotify» confessa Cortadellas.

El procés per seleccionar els temes que formarien part de l'àlbum, com els dos anteriors de la banda produïts per Joan Colomo, no va ser senzill tenint en compte l'extens cançoner amb el qual compta Arnella, que de fet va publicar nou treball, Com t'ho diria: cançons de confinament, l'any passat. «El seu cançoner és molt ampli i de fet hi ha cançons, com la d'en Quico Sabater, que les té ni enregistrades d'estudi. Així que ens hem hagut d'endinsar en tot el que hem trobat i seleccionar» explica Cortadellas. «Amb ell ens hi vam posar en contacte al primer moment i ens va donar carta blanca a la primera. Ens va transmetre el missatge de llibertat absoluta» afegeix Terradas.

Del folk al punk

Els deu temes que conformen el disc -i que podrien haver estat «uns quants més», segons Cortadellas- són cançons i romanços que canten al bon vi i al vent de la carena, al Comte Arnau de Verdaguer o al darrer viatge del maqui Quico Sabaté i que, d'una manera o altra, mantenen l'essència reivindicativa amb la qual el mateix Arnella les va impregnar originalment, entre la dècada dels 60 i la dels 70. El vocalista del trio recorda que de fet la lletra del tema Sé que venen pels camins està inspirada en un discurs de Fidel Castro. Terradas afegeix que, malgrat no haver fet mai música folk, «hem inclòs sovint de les seves temàtiques, reivindicant per exemple, la cançó de taverna».

Sobre aquesta tasca de recuperar el cançoner de Jaume Arnella adaptant-lo al seu estil, Cortadellas considera que «si bé als 60 o els 70 era més habitual fer versions i avui dia sembla que ha perdut una mica de valor, tot i que és un exercici que ens ha servit per oxigenar-nos».

El trio presentarà aquest àlbum en directe el pròxim dissabte 20 de març a Barcelona, dins els festivals Tradicionàrius i Barnasants, en un concert doble amb el mateix Jaume Arnella.