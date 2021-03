La pífia de TVE en la seva retransmissió dels Goya en Facebook: es colen comentaris masclistes sobre les convidades

RTVE ha condemnat els comentaris sexistes que es van emetre aquest dissabte durant la retransmissió per Facebook Live de la catifa vermella prèvia dels Premis Goya. La televisió pública estatal ha obert un expedient informatiu i ha identificat el punt exacte des del qual es van produir els "desafortunats comentaris", emesos a través del so ambient de la càmera 8, situada a l'exterior de l'hotel. "No hi ha excusa possible per al que va passar. Radiotelevisió Espanyola demana disculpes a les actrius i condemna sense pal·liatius el contingut d'aquests comentaris denigrants per a les dones i tan allunyats del sentir majoritari de la plantilla de l'empresa i, lamentablement, encara presents a la nostra societat", asseguren en un comunicat.





@rtve quitad el audio del Facebook porque telita lo que se está colando...??



- Esta es la única guapa porque las demás todas esqueletillos.



-Había una, la 'Nancy Peluso', y otra que estaba llena de tatuajes y parecía puta, puta, puta...



En fin mirad el vídeo! ??????? pic.twitter.com/jgmkCD9e1t — Sergio López (@sergiolopez_tv) March 6, 2021

Polèmica a les xarxes

L'Observatori d'Igualtat de RTVE també ha actuat d'ofici i ha obert un expedient per emprendre accions.Segons afegeixen a la nota, les imatges de Màlaga arribaven al Control Central de RTVE a Madrid després d'una preselecció de senyals que provenien de diverses càmeres. Aquesta preselecció, asseguren, és la que arriba al control central de Torrespaña des del qual es distribueixen.La polèmica es va encendre a través de les xarxes socials. Els comentaris sexistes es referien a algunes de les dones que participaven a la catifa vermella i anaven destinats, per exemple, a Marta Nieto o Nathy Peluso, a qui unes veus sense determinar van propiciar tot tipus d'insults i qualificatius sobre el seu aspecte físic.