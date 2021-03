La plataforma Rap de Girona crea una cançó en suport als migrats i refugiats

La plataforma Rap de Girona ha creat una cançó de hip-hop titulada 'Murs de la vergonya' en suport a les persones migrades i refugiades i en defensa dels seus drets. Rap de Girona és una plataforma que vol esdevenir un altaveu per a nous formats d'aquest gènere musical i ara ha enregistrat aquest tema que ja està disponible a les plataformes digitals.

A 'Murs de la vergonya' hi participen artistes com ara Arianna Puello, Vinnie Kairos, Kal·la, Daura Mangara, Rock'on Balboa, Nuri Mancebo i membres de la Big Band. A més, el projecte ha comptat amb el suport de diverses entitats gironines com ara l'ACAPS, Girona Acull, Open Arms o la Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines.