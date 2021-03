Les biblioteques de Girona recuperen les activitats presencials

Les biblioteques de Girona recuperaran progressivament les activitats presencials obertes al públic. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, la decisió s'ha pres després que dissabte passat s'aprovés una resolució que modifica les mesures contra la covid-19 i que permet ara organitzar activitats de promoció lectora de manera presencial a les biblioteques. El vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, concreta que aquesta setmana algunes propostes previstes encara es faran virtualment però "gradualment" s'aniran recuperant "les activitats en viu".

Totes les trobades presencials s'ajustaran a les directrius que defineix el Procicat, com ara mantenir la distància de seguretat entre les persones i limitar l'afluència de públic. Per això serà imprescindible fer inscripció prèvia en aquelles propostes obertes a tothom, com ara les hores del conte, tallers i activitats familiars. Els clubs de lectura ja compten amb una inscripció prèvia de totes les persones assistents. Les condicions d'accés a cada activitat es podran consultar a l'agenda en línia de les biblioteques de Girona.

"Les biblioteques són espais d'acollida i de relació entre persones que, a banda d'oferir un fons documental de valor, tenen la voluntat d'apropar la lectura, la cultura, el coneixement i les arts a la població, esdevenint centres actius en la promoció de la lectura entre el jovent i els adults", ha afegit Ayats.

Mitjançant una oferta diversa d'activitats actuals, de qualitat i de proximitat, les biblioteques procuren despertar en els infants l'interès per la lectura com a font de coneixement, lleure i creació; potenciar en les famílies el valor de la lectura; acostar la literatura als nois i noies, i ampliar i aprofundir el ventall d'interès lector dels adults.