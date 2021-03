Girona, Figueres i Olot conviden a descobrir les entranyes dels seus teatres

El Teatre Municipal de Girona, El Jardí de Figueres i el Principal d'Olot estrenaran el pròxim 27 de març, amb motiu del Dia Mundial del Teatre, l'espectacle sonor C.A.M.E.S.: Comèdies Auditives en Moviment Espontànies i Sensorials, de la companyia de circ Escarlata, un projecte de producció pròpia de Transversal: Xarxa d'Activitats Culturals.

Ideat en forma d'audioguia, l'espectacle proposa una visita guiada teatralitzada per les entranyes dels teatres amb un recorregut inèdit per espais poc o gens coneguts per la majoria dels espectadors, com els camerinos, la taquilla, els magatzems, les sales d'assaig o l'escenari, tant davant com darrere les cortines.

Guiats per la veu en off dels personatges Josep Labsència i Maria Presència, i amb la proposta musical de la cantant, compositora i intèrpret mallorquina Joana Gomila, els espectadors descobriran per què es diu que porta mala sort que els actors vesteixin de groc o d'on ve la famosa dita de «molta merda», així com curiositats i anècdotes concretes de cadascun dels equipaments.

Els espectadors, proveïts d'audioguies sense fils per escoltar la peça de forma individual i simultània a tot el grup -d'entre 7 i 12 persones a casa passi-, participen de manera activa en la visita fins a convertir-se en els protagonistes de la seva pròpia obra, posant-se en la pell de l'actor per viure l'experiència de ser artista.

Segons ha detallat la productora, C.A.M.E.S, que també s'estrenarà simultàniament a Reus, Granollers, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Mataró, Tortosa i Vilanova i la Geltrú el mateix 27 de març, és «una experiència híbrida, a mig camí entre la visita guiada i l'obra de teatre, ideal per a tota la família -nens i nenes a partir de 9 anys». Amb una durada d'aproximadament 45 minuts, la proposta seguirà totes les normatives sanitàries i de seguretat per evitar contagis de coronavirus.

Pionera en innovació

Fundada el 1987 per Bet Miralta i Jordi Aspa, la companyia de circ Escarlata crea espectacles de carrer, sala i carpa, i realitza gires nacionals i internacionals. Pionera en la fusió de diverses disciplines, els seus muntatges parteixen de les tècniques circenses i beuen de la dansa, la creació audiovisual i el teatre de text, entre altres gèneres. La companyia ha estat guardonada amb el premi Nacional de Cultura per la Generalitat de Catalunya el 2007 i amb el premi Nacional de Circ pel Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya per la seva trajectòria en la direcció artística durant 15 edicions de la Fira del Circ Trapezi de Reus.

El Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, està format per 10 ciutats mitjanes de Catalunya: Figueres, Girona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Tortosa i Olot, «amb la missió de treballar en favor de la promoció i defensa de la cultura», segons explica l'entitat en un comunicat. El Consorci produeix nous projectes en l'àmbit de la creació i la cultura, «amb el convenciment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes, i comparteix la necessitat de la intervenció des de l'administració pública en el reequilibri dels serveis culturals».

Cada 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre, una iniciativa promoguda des del 1961 per l'Institut Internacional del Teatre (International Theatre Institute, ITI), organisme associat a la UNESCO. Enguany, la celebració adquireix una nova dimensió amb motiu de la pandèmia que des de fa un any ha obligat molts equipaments a tancar les seves portes de forma intermitent. La proposta d'Escarlata també vol ser un homenatge a tot el sector de les arts escèniques.