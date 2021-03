Love of Lesbian programa un segon concert a Girona

Love of Lesbian

Love of Lesbian · @ritapuigserra

El grup barceloní Love of Lesbian ha esgotat en menys d'una hora les entrades per al concert que oferirà el proper 5 de juny a l'Auditori de Girona, per la qual cosa s'ha programat un segon l'endemà, les localitats del qual es posaran a la venda aquest dimecres.

La tornada d'aquesta banda, que presentarà el seu nou disc, "V.E.H.N.", és una de les primeres propostes dels actes de celebració del quinzè aniversari d'aquest equipament cultural de la capital gironina.

Les dues actuacions de Love of Lesbian seran també les primeres en què el públic podrà escoltar a la província les cançons del nou àlbum