Meghan i Enric fan tremolar Buckingham

L'entrevista que el príncep Enric i Meghan Markle van concedir a l'estrella de la televisió americana Oprah Winfrey és «un punyal embolicat en vellut al cor de la moderna monarquia». Així resumeix les demolidores declaracions dels ducs de Sussex el corresponsal reial de la BBC, Johnny Dymond. Una opinió que comparteix bona part de l'opinió pública britànica.

L'acusació de racisme contra la família reial ha provocat un xoc al Regne Unit, on l'entrevista íntegra s'havia d'emetre ahir a la nit. En ella, Meghan explica que un membre de la família va preguntar, durant una conversa amb el príncep Enric, en què tots dos eren els únics presents, com seria de fosca la pell del fill que esperaven. Aquesta preocupació sobre el color de la pell de l'infant és la raó, segons Meghan, per la qual s'ha negat al seu fill, Archie, el títol de príncep. Una concessió sobre la qual, en aquest cas, té potestat la reina Isabel II.

Durant la jornada d'ahir no hi va haver cap reacció per part del palau de Buckingham a les dures declaracions, tot i el soroll ensordidor als mitjans de comunicació. El primer ministre, Boris Johnson, es va negar a comentar «assumptes sobre la família reial, quelcom que no he fet mai i no faré ara». La premsa britànica considera l'entrevista una càrrega de profunditat contra la monarquia, en divulgar tensions familiars, acusacions de falsedat i tracte discriminatori.

L'esposa del príncep Enric atribueix a l'ambient al palau, la falta d'ajuda i l'aïllament que va patir el fet que arribés a pensar en el suïcidi. «Simplement no volia viure més. Era un sentiment constant, clar i real, que em feia por», va explicar plorant. La situació d'hostilitat, encoratjada per la premsa, va arribar tan lluny que, durant mesos, Meghan no va sortir de la casa en què vivien. La descripció va fer recordar allò viscut en el seu dia per Diana de Gal·les.

Enric va revelar que la seva família els va negar, després de marxar cap a Amèrica, tota ajuda econòmica i va acusar també la seva família de no haver protegit la seva dona de la pressió dels mitjans. «Hi va haver falta de suport i comprensió», va assenyalar. El seu pare, el príncep Carles, es va negar a respondre a les seves trucades telefòniques. La relació familiar s'ha ressentit greument. Enric va dir del seu pare: «Realment m'ha fallat». I encara que va afegir que sempre l'estimarà, «hi ha hagut moltes coses que han passat i que fan mal». Quant al seu germà Guillem, va recórrer a la fórmula que tots dos han «pres camins diferents».

Enric considera que tant el seu germà com el seu pare estan «atrapats» en el si de la institució. Per a la Reina, amb la qual la parella segueix en contacte i a qui Enric descriu com a «comandant en cap», només hi va haver repetides paraules d'afecte.