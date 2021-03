La 7a edició del Vívid s'adapta a la pandèmia amb una programació enoturística híbrida

La 7a edició del festival Vívid s'adapta a les restriccions de la pandèmia i programarà activitats presencials i d'altres virtuals al llarg de l'abril. L'any passat la crisi sanitària va obligar a suspendre el festival i per això enguany s'ha optat per reinventar el format per tal d'adaptar-se a les restriccions de mobilitat i d'aforament, però perseguint el mateix objectiu d'oferir experiències enoturístiques. Una de les propostes presencials seran els esmorzars entre vinyes que farà la Cuina de l'Empordanet. Pel que fa a la programació virtual, hi ha una desena d'activitats com ara un taller per preparar vermut casolà.

A l'aire lliure, amb aforament molt reduït i entre natura. Amb aquesta premissa, el festival Vívid centrat en l'enoturisme de la Costa Brava arriba a la setena edició que es farà entre el 2 d'abril i l'1 de maig. Un mes farcit d'activitats presencials i virtuals que garantiran que aquesta edició se celebri amb el màxim de garanties sanitàries. L'any passat l'estat d'alarma i el confinament van obligar als impulsors a suspendre les activitats previstes.

Una de les propostes presencials més destacada és l'esmorzar gastronòmic entre vinyes. Es farà en una vintena de cellers de la Ruta del Vi de la DO Empordà i hi participaran els cuiners del col·lectiu gastronòmic la Cuina de l'Empordanet. Aquesta activitat es farà els quatre dissabtes del mes d'abril i l'1 de maig, en què els enòlegs i els restauradors proposaran una experiència única. Els esmorzars començaran amb una visita al celler i finalitzarà amb un tast i un esmorzar entre vinyes. Seran àpats de forquilla i ganivet amb diverses tapes elaborades amb productes de proximitat.

Més enllà dels esmorzars entre vinyes, el Vívid proposa altres activitats d'enoturisme actiu, com ara passejades per conèixer les herbes i les plantes aromàtiques que hi ha a les vinyes de l'Empordà i els seus entorns, banys de bosc, rutes a peu en bicicleta o en caiac. Aquells qui vulguin també podran acompanyar el pastor del celler Brugarol a pasturar el ramat d'ovelles o descobrir alguns dels ocells que viuen al Celler Espelt.

Una altra novetat d'aquest any són les 'estades bombolla', formades per un paquet d'allotjament, àpats i activitats agrupades per unitats de convivència o grups bombolla. Un exemple és el que ofereix l'hotel Es Portal de Pals en què els visitants tindran una nit d'allotjament, un menú gastronòmic i una visita al celler Mas Geli de Pals.



Una desena d'activitats a distància

Per altra banda, el Vívid inclou la programació virtual aquesta edició amb una desena de propostes. Es tracta d'activitats que la gent podrà seguir des de casa per si les restriccions de mobilitat impedeixen acostar-se fins als cellers de l'Empordà. Algunes d'elles són tallers que ensenyaran a fer vermut a casa o vinagre. També hi haurà visites guiades a espais patrimonials amb un vincle amb el món del vi, com ara el monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) o el castell de la Trinitat de Roses. També hi haurà un tast de vins en línia amb l'opció de seguir-lo amb llenguatge de signes.

La setena edició del Vívid ha arrencat amb el Vívid Insòlit, una exposició immersiva que s'ha estrenat aquest dimecres a Barcelona. El públic que el visiti veurà un mapatge interactiu en què es mostren diverses escenes que permeten traslladar-se fins a l'Empordà. A més, hi ha l'acompanyament musical de diverses bandes del territori com ara Sanjosex, Mazoni o la Ludwig Band. L'exposició també compta amb una degustació de vins de la DO Empordà.

Té una capacitat de sis persones del mateix grup de convivència per evitar riscos de contagi. El muntatge visitarà altres poblacions els propers dies amb l'objectiu de fer arribar el festival a tot el territori.